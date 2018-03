President Peru Kuczynski treedt af

De president van Peru Pedro Pablo Kuczynski heeft woensdag de eer aan zichzelf gehouden en is opgestapt, nadat zijn centrum-rechtse regering verzeild was geraakt in een nieuw schandaal. Ditmaal was de beschuldiging het ronselen van stemmen. Met zijn besluit probeerde de 79-jarige Kuczynski, een voormalig bankier op Wall Street, een afzettingsprocedure voor te zijn. Daarover zou op korte termijn worden gestemd.

Het is onduidelijk of het congres, gecontroleerd door de oppositie, de ontslagaanvraag accepteert of het plan doorzet de president donderdag zelf weg te sturen omdat hij „moreel ongeschikt” is voor het ambt. Kuczynski, die de nieuwe aantijgingen ontkent, was eerder al in opspraak geraakt door zijn financiële relatie met een bedrijf dat de spil is in een omvangrijk corruptieschandaal.