President Oekraïne in ziekenhuis om coronabesmetting

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief was getest op het coronavirus. De 42-jarige politicus wil zich goed isoleren en voorkomen dat andere mensen worden blootgesteld aan het virus, zegt zijn woordvoerster. De president zou niet ernstig ziek zijn.

Naast Zelenski hebben honderdduizenden andere Oekraïners het virus opgelopen. In het Oost-Europese land zijn sinds het begin van de pandemie meer dan een half miljoen besmettingen gemeld. Minister van Volksgezondheid Maksym Stepanov zei donderdag dat bij nog eens 11.057 mensen is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hebben, de grootste stijging tot dusver.

De Oekraïense autoriteiten doen verwoede pogingen om verspreiding van het virus af te remmen. De regering maakte onlangs bekend dat niet-essentiële bedrijven in het weekend de deuren moeten sluiten. Stepanov erkende toen dat een volledige lockdown een betere optie zou zijn, maar daar is de Oekraïense economie volgens hem niet tegen opgewassen.

Veel Oekraïners vinden ook de restricties in het weekend te ver gaan. Er demonstreerden woensdag duizenden mensen in Kiev tegen de maatregelen. Betogers hadden borden meegenomen met teksten als „geen werk - geen belastingen”.