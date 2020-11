President Oekraïne hersteld van corona na ziekenhuisopname

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is maandag weer aan het werk gegaan nadat hij twee weken geleden positief was getest op het coronavirus. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis waar hij goed kon worden geïsoleerd.

Hij is nu „eindelijk” negatief getest, meldt de 42-jarige politicus op Facebook. De president had slechts lichte ziekteverschijnselen. „Het wordt een drukke dag, maar ik ben zo opgetogen dat ik weer normaal aan het werk kan”, aldus de voormalige komiek.

De Oekraïense autoriteiten doen verwoede pogingen om verspreiding van het virus af te remmen. De regering besloot eerder dat niet-essentiële bedrijven in het weekend de deuren moeten sluiten, maar erkende later dat een volledige lockdown beter was geweest. Dat zou de Oekraïense economie echter te veel schade berokkenen.

Zelenski wees zijn landgenoten erop dat mondkapjes, voldoende beweging en afstand houden verplicht zijn „om ons hoop te geven”. In het land van 40 miljoen inwoners zijn meer dan 11.000 mensen overleden aan Covid-19.