President Oekraïne bezoekt frontlinie conflict

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdag de oostelijke havenstad Marioepol bezocht. De stad aan de Zee van Azov bevindt zich al jaren in de frontlinie van het conflict tussen de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten.

De onlangs verkozen Zelenski bezocht de stad om te vieren dat het Oekraïense leger Marioepol vijf jaar geleden heroverde op de separatisten. "Dit is ons gebied en het zijn onze mensen die hier wonen. Wij willen aan de separatisten laten zien dat Oekraïne bloeit."

Zelenski benadrukte in Marioepol dat zijn voornaamste prioriteit het beëindigen van het conflict is. De enige oplossing is volgens hem wel dat het hele gebied weer onder controle komt van Kiev.