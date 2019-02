President Nigeria stemt in ‘late’ verkiezing

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft zijn stem uitgebracht in de presidentsverkiezingen, die eigenlijk een week eerder zouden zijn. De stembusgang werd een week geleden op het laatste moment uitgesteld, omdat er problemen met de organisatie zouden zijn geweest. Het West-Afrikaanse land heeft bijna 190 miljoen inwoners en de circa 84 miljoen stemgerechtigden kunnen in 120.000 stembureaus terecht.

De 76-jarige Buhari stemde zaterdag in de plaats waar hij vandaan komt, Daura in het noorden van het land. Hij is zelf een van de twee voornaamste presidentskandidaten. Het zijn de zesde presidentsverkiezingen sinds de toenmalige militaire regering in 1999 de democratie weer invoerde. De militairen hebben de greep op het land echter niet verloren. Buhari bijvoorbeeld is een voormalige generaal die in 1983 een militaire staatsgreep pleegde. In 2015 werd hij als burger tot president gekozen.

Zijn voornaamste tegenstander is de 72-jarige zakenmagnaat Atiku Abubakar uit het oosten van het land. Volgens waarnemers hebben beide kandidaten zoals gebruikelijk in Nigeria veel steun in hun eigen regio en is het de vraag wat het dichtbevolkte zuiden gaat stemmen.

Buhari heeft vrijwel geen enkele verkiezingsbelofte waargemaakt, maar ook Abubakar behoort volgens veel jonge kiezers tot de oude garde die met het corrupte stelsel vooruitgang in de weg staat. Circa driekwart van de bevolking is jonger dan 35 jaar.