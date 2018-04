President Nicaragua trekt omstreden wet in

President Daniel Ortega van Nicaragua wil de aanpassingen in het sociale stelsel van het land toch niet doorvoeren. Dat maakte Ortega bekend tijdens een televisietoespraak. Het is vanwege de omstreden wetswijziging al dagen onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Bij de aanhoudende protesten zijn al elf doden gevallen.

De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen. Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan.

Eén van de slachtoffers is de journalist Ángel Eduardo Gahona. Hij kreeg een kogel door het hoofd toen hij zaterdag opnamen maakte van protesten in de Caribische stad Bluefields. Hij zou door de politie zijn neergeschoten.