President Myanmar per direct weg

De president van Myanmar, Htin Kyaw, is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij wil uitrusten van de „taken en verantwoordelijkheden” die hij had, aldus een verklaring van zijn kantoor.

Op papier is de president in Myanmar de leider van de staat met vergaande bevoegdheden. De rol van Htin Kyaw was echter meer ceremonieel omdat Aung San Suu Kyi feitelijk de baas is. Zij mag volgens de door de militairen gedicteerde grondwet geen president worden.

De vertrokken president wordt waarschijnlijk opgevolgd door de vicepresident die door het leger is aangewezen, Myint Swe.