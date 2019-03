President Mozambique vreest 1000 doden

De Mozambikaanse president Filipe Nyusi vreest dat in zijn land zeker duizend doden zijn gevallen als gevolg van de cycloon Idai die de afgelopen dagen over het land is getrokken.

„De komende dagen wordt nog veel meer neerslag verwacht. Het zou ons niet verbazen als het aantal slachtoffers tot boven de duizend oploopt,” aldus Nyusi.

De stad Beira is grotendeels verwoest door de cycloon. Dat meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), dat een team heeft gestuurd naar de stad met ongeveer 530.000 inwoners.

De hulpverleners zeggen dat de wegen naar Beira zijn geblokkeerd door overstromingen. Ze gebruikten zelf een helikopter voor het laatste deel van hun reis. „De situatie is verschrikkelijk. De schaal van de verwoestingen is enorm”, zegt het hoofd van het team in een verklaring. „Het lijkt erop dat 90 procent van het gebied compleet is verwoest.”

De storm kwam vorige week aan land in Mozambique en bereikte later ook buurland Zimbabwe. Persbureau AFP becijferde dat in Mozambique in totaal minstens 68 mensen zijn omgekomen door de tropische storm. Het dodental in Beira staat op 55. In Zimbabwe vielen zeker 89 doden.

Het IFRC-team in Mozambique spreekt over dramatische toestanden. „Bijna alles is verwoest. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Sommige getroffen gemeenschappen zijn niet bereikbaar”, aldus de teamleider.