President Moreno stelt avondklok in Ecuador in

President Lenín Moreno van Ecuador heeft een avondklok ingesteld rondom de regeringsgebouwen in de hoofdstad Quito. Tot 1 november is het van 20.00 uur tot 05.00 uur verboden om je bij de regeringsgebouwen op te houden, staat in een dinsdagavond bekendgemaakt decreet. De noodtoestand blijft voorlopig van kracht.

Demonstranten waren dinsdag korte tijd binnengedrongen in het parlementsgebouw van Ecuador. Het parlement had zijn zitting daarom uitgesteld. President Moreno was maandag met zijn regering uitgeweken naar de stad Guayaquil.

Betogers keren zich tegen economische hervormingen van Moreno. Vorige week werd een subsidie voor brandstof geschrapt, waardoor de prijzen flink stegen. Rond de protesten zijn inmiddels honderden actievoerders opgepakt.