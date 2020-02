President Mongolië in quarantaine na terugkeer uit China

De president van Mongolië, Battulga Khaltmaa, en andere regeringsfunctionarissen zijn na terugkeer van een reis naar China voor veertien dagen in quarantaine geplaatst. Dat meldde het staatsmedium Montsame.

Hij is het eerste staatshoofd dat China bezocht sinds het land speciale maatregelen heeft genomen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in januari te beteugelen. Hij arriveerde donderdag in Peking met minister van Buitenlandse Zaken Tsogtbaatar Damdin en andere hoge regeringsfunctionarissen. Battulga Khaltmaa had er een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping en premier Li Keqiang.

Ze werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst zodra ze terugkwamen in Mongolië.