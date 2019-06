President Moldavië gepasseerd door rechters

De president van het Oost-Europese Moldavië, Igor Dodon, is door opperrechters gepasseerd. Hij is aan de kant geschoven bij de vorming van een nieuwe regering. Het constitutionele hof gelastte zondag de laatste premier die een regering heeft geleid, Pavel Filip, het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Filip deed dit onmiddellijk en de volgende stembusgang staat begin september op de agenda.

In het land zijn drie maanden geleden parlementsverkiezingen geweest, maar het is niet mogelijk gebleken een coalitieregering te vormen. Zaterdag leek er toch nog een coalitieregering te worden gevormd met de zegen van Dodon. Die zou worden geleid door ex-minister Maia Sandu.

Moldavië is kleiner dan Nederland en telt 3,5 miljoen inwoners. Het is het armste land van Europa met een bbp per inwoner van ongeveer 7500 dollar. Het Nederlandse equivalent is circa acht keer hoger. Het land ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Moldavië was van 1940 tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie. Sinds die unie is ingestort verkeert Moldavië in een vrijwel permanente crisis. Een deel van het land is feitelijk afgescheiden en in handen van pro-Russische separatisten.