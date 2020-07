President Mexico wil dodental niet vergelijken met andere landen

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vindt een vergelijking van het aantal coronadoden in zijn land met dat van Frankrijk en Spanje niet op zijn plaats. Mexico telt tot dusver 30.639 sterfgevallen en heeft 256.848 geregistreerde besmettingen. Woensdag ging het land Spanje voorbij op de lijst van landen met de meeste coronadoden en zaterdag nam het plek vijf over van Frankrijk.

„De bevolking van Spanje en Frankrijk is kleiner dan die van Mexico”, zei Lopez Obrador in een video op YouTube. „Voor iedere dode in ons land, zijn drie mensen overleden in Spanje. We kunnen dit niet vergelijken”, aldus de president die nieuwsmedia bekritiseerde die de vergelijking wel maken. Mexico telt 127 miljoen inwoners, Spanje 47 miljoen en Frankrijk 67 miljoen.