President Mexico verwacht op tijd een deal VS

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador verwacht dat hij binnenkort met de Verenigde Staten een deal kan sluiten over migratie. Hij denkt dat dat zelfs mogelijk is voordat de sancties ingaan die president Donald Trump heeft afgekondigd.

"Er zijn tekenen dat het voor de Amerikaanse functionarissen belangrijk is dat er een deal is", zei López Obrador tijdens een persconferentie. Woensdag staat een bijeenkomst gepland in Washington. Mexico bereidt zich voor om met een plan te komen voor de migratieproblemen. "Ik denk dat de bijeenkomst van woensdag belangrijk zal zijn en dat er een deal zal zijn vóór 10 juni, voordat dit tarief van kracht wordt."

Trump vindt dat Mexico onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie. Hij kondigde onlangs aan dat de Verenigde Staten vanaf 10 juni importtarieven gaan hanteren van 5 procent op alle goederen die uit het land komen.