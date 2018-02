President Mexico mijdt VS na gesprek met Trump

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto ziet voorlopig af van zijn voorgenomen reis naar Washington. Peña Nieto zou de VS in februari of maart bezoeken, maar The Washington Post meldt dat het Mexicaanse staatshoofd dat plan heeft uitgesteld na een ongemakkelijk telefoongesprek met Donald Trump.

Volgens The Washington Post hebben Trump en Peña Nieto afgelopen week ongeveer 50 minuten gesproken over de muur die de Amerikaanse president wil bouwen om immigratie uit Mexico tegen te houden. Volgens een Mexicaanse regeringsmedewerker werden de twee presidenten het niet eens en verloor Trump zijn geduld. Amerikaanse functionarissen zeiden dat Trump geïrriteerd en gefrustreerd was, omdat Peña Nieto verlangde dat zijn ambtgenoot publiekelijk zou verklaren dat Mexico de muur tussen de twee landen niet wil betalen.

Trump heeft steeds gezegd dat het buurland moet opdraaien voor de kosten van de bouw van de muur.