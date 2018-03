President Mauritius neemt ontslag

De Mauritiaanse president Ameenah Gurib-Fakim, het eerste vrouwelijke staatshoofd van de eilandstaat in de Indische Oceaan, heeft ontslag genomen. Ze zal haar ambt op 23 maart opgeven na aantijgingen van fraude.

Gurib-Fakim verklaarde dat ze „per ongeluk” een betaalkaart had gebruikt die haar in 2016 door het Planet Earth Institute was gegeven en identiek was aan een bankkaart die ze al had. Nadat ze de in Londen gevestigde liefdadigheidsinstelling had geïnformeerd, dat ze de kaart van de organisatie had gebruikt voor ongeveer 27.000 dollar aan uitgaven, zei ze het bedrag meteen terug te betalen. Premier Pravind Jugnauth beloofde actie tegen Gurib-Fakim te ondernemen als ze niet aftrad in de nasleep van het schandaal.

„In het belang van het land en dat van de Mauritiaanse bevolking, gaat ze nu liever weg”, zei haar advocaat. Het vertrek van Gurib-Fakim zal bijdragen aan het voorkomen van een constitutionele crisis, zei hij, verwijzend naar de botsing tussen Gurib-Fakim en Jugnauth. Eerder ontkende de president nog dat ze van plan was af te treden.