President Maduro: vicepresident Pence is gek

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence „gek” en „extremistisch” genoemd. De Amerikaan had de regering van Venezuela ervan beschuldigd van het financieren van de migrantenkaravaan die op weg is naar de Verenigde Staten.

Vicepresident Mike Pence had eerder gezegd dat het „ondenkbaar is dat er geen mensen met een achtergrond uit het Midden-Oosten zouden zijn in een menigte van meer dan zevenduizend migranten die oprukt naar onze grens”. Hij zei dat „in het afgelopen fiscale jaar dagelijks zeker tien terroristen of vermeende terroristen zijn aangehouden aan onze zuidgrens”.

President Donald Trump beweerde dat ook, maar gaf later toe dat er geen bewijs is voor de bewering dat er terroristen uit het Midden-Oosten zitten onder de migranten die vanuit Honduras richting de Amerikaanse grens trekken.