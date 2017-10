„President Maduro kreeg 35 miljoen smeergeld”

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft in 2013 35 miljoen dollar steekpenningen gekregen van de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht. Dat stelt een voormalig topman van de firma Odebrecht, Euzenando Prazeres de Acevedo, in een donderdag gepubliceerde bandopname, meldden Latijns-Amerikaanse media.

Prazeres de Acevedo was eerder de baas van de tak van de bouwonderneming in Venezuela. De bandopname is verspreid door de voormalige Venezolaanse hoofdaanklager Luisa Ortega die uit Venezuela is gevlucht.

Prazeres de Acevedo zegt tegen Braziliaanse ondervragers dat hij destijds een stroman van Maduro ontmoette. Die vroeg „om een heleboel geld, hij wilde 50 miljoen, maar ik zei niet verder dan 35 miljoen te willen”. De Braziliaanse justitie heeft bevestigd dat de bandopnames echt zijn.

Maduro is de zoveelste Latijn-Amerikaanse leider die wordt genoemd als profiteur van de ‘tsunami’ aan steekpenningen uit het Odebrecht-schandaal.