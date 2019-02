President Maduro gijzelt journalisten

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag meer dan twee uur leden van een nieuwsteam van het Spaanstalige televisiestation Univison tegen hun wil vastgehouden.

Volgens Univision vielen de vragen die journalist Jorge Ramos stelde tijdens een interview met Maduro verkeerd. ‘Een @Univvision-team, geleid door @jorgeramosnews wordt vastgehouden in het Miraflores Paleis in Caracas’, aldus een tweet van het televisiestation.

Jorge Ramos zei via de zender dat na zeventien minuten tijdens het interview Maduro opstond en het interview afkapte. Hij was geïrriteerd door vragen over de democratie en berichten over martelingen van politieke gevangenen en de humanitaire crisis in Venezuela. „Hij stopte het interview, nadat we hem een video lieten zien van kinderen die eten zoeken in een vuilniswagen. We kregen te horen dat het interview niet zou worden geautoriseerd en werden naar een donkere kamer gebracht”, aldus Ramos.

De minister van Informatie van Venezuela, Jorge Rodriguez, zei dat president Maduro in het verleden zonder problemen honderden journalisten in het presidentieel paleis heeft verwelkomd, maar ze weigerden mee te werken aan een ‘goedkope show’.

Het team kon later alsnog vertrekken. De apparatuur die het team bij zich had en de opnames die waren gemaakt, zijn in beslag genomen. De journalisten van de Amerikaanse zender worden dinsdagmorgen Venezuela uitgezet.