President Macron wordt geëerd met Karelsprijs

Emmanuel Macron krijgt de internationale Karelsprijs. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt op de dag dat de Franse president precies een jaar op het pluche zit. De prijs geldt als een van de belangrijkste onderscheidingen in Europa en is vernoemd naar Karel de Grote.

De organisatie prijst de 40-jarige leider voor „het heropwekken van de Europese droom” en „zijn standvastige houding tegenover alle vormen van nationalisme”. „President Macron houdt zich niet bezig met institutioneel geneuzel maar is gefocust op fundamentele onderwerpen.”

De prijs wordt elk jaar op Hemelvaartsdag in het Duitse Aken uitgereikt aan een of meer personen of een organisatie die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenwording.

Karel de Grote (742-814) verenigde in zijn rijk de volkeren van de Ebro tot de Elbe. De Karelsprijs werd in 1950 voor het eerst uitgereikt. Eerdere laureaten zijn onder anderen paus Franciscus, bondskanselier Angela Merkel, Bill Clinton, koningin Beatrix (1996) en Joseph Luns (1967).