President Macri verliest voorronde verkiezing

De hervormingsgezinde liberale Argentijnse president Mauricio Macri heeft een zware nederlaag geleden bij een soort voorronde voor de presidentsverkiezingen eind oktober. De kans dat hij die straks wint, lijkt verkeken door het enorme succes zondag van de kandidaat van de links-populistische peronisten, Alberto Fernández.

Het land heeft sinds 2011 in de wet vastgelegd dat alle partijen die aan de verkiezingen willen meedoen, op één dag allemaal tegelijk hun kandidaten laten kiezen door alle kiezers die in het land een stemplicht hebben en maar één kandidaat kunnen kiezen. Met dit systeem worden de voorverkiezingen niet alleen belangrijk voor de deelnemende politieke partijen zelf, maar is het feitelijk een generale repetitie voor de echte verkiezingen. Daar wordt 27 oktober de eerste ronde voor gehouden.

De grote vraag voor veel waarnemers was of er een kandidaat zou zijn die zo veel stemmen zou krijgen, dat hij kans maakt in oktober in één ronde te winnen. Dat is duidelijk Férnandez geworden op wie 42 procent van de kiezers heeft gestemd.

Macri worstelt met sterk stijgende werkloosheid- en inflatiecijfers en met de chronische schuldenlast van het Zuid-Amerikaanse land. Maar recent herstel leek hem voor een nederlaag in oktober te kunnen behoeden. Maar afgaande op de resultaten van deze voorronde lijkt Macri straks al in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar hij heeft de moed niet opgegeven.

De 60-jarige Macri werd vier jaar geleden president na een reeks links-populistische regeringen in de jaren 2003-2015 van het echtpaar Néstor Carlos Kirchner (1950-2010) en Cristina Fernández de Kirchner. Christina Fernández de Kirchner volgde haar man in 2007 als president op en is nu de kandidaat voor het vice-presidentschap van Alberto Fernández (geen familie).

De kans op terugkeer van de linkse populisten bezorgt de voorstanders van een op de vrije markt gerichte hervormingspolitiek nachtmerries. Mede door de afkeer van de Kirchners van vrijhandel en internationale handelsverdragen kreeg hun linkse gedachtegoed een eigen naam: ‘kirchnerismo’. Dat maakte destijds van het land een paria op de internationale markten.