President Litouwen waarschuwt Wit-Rusland voor ‘bitter leed’

De Litouwse president Gitanas Nauseda heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko woensdag gewaarschuwd geen stappen te ondernemen die tot „bitter leed” zouden kunnen leiden. Nauseda zei dit nadat Loekasjenko zijn politie had opgedragen verdere protesten in de hoofdstad Minsk neer te slaan.

Sprekend na een EU-overleg over de omstreden verkiezing in Wit-Rusland, noemde Nauseda het bevel van Loekasjenko „op zijn zachtst gezegd controversieel”.

„De enige manier om tot verzoening te komen is door het conflict vreedzaam op te lossen. Er mag de samenleving niets aangedaan worden dat tot bitter leed kan leiden”, voegde hij eraan toe in gesprek met verslaggevers in Vilnius.

De leiders van de Europese Unie op de top in Brussel waren het erover eens dat er nieuwe verkiezingen in Wit-Rusland nodig zijn.

Loekasjenko beval woensdag de regering verdere onrust over zijn aanspraak op de overwinning bij de recente presidentsverkiezingen te voorkomen en om de grenzen van het ex-Sovjetland te beschermen.

„Er mogen geen rellen meer zijn in Minsk. Mensen zijn moe; mensen eisen rust en stilte”, zei Loekasjenko tijdens een vergadering van zijn veiligheidsraad.