President Libanon wil bekwame ministers

De Libanese president Michel Aoun zegt dat de ministers in het nieuwe kabinet benoemd moeten worden vanwege hun kwaliteiten, niet vanwege hun politieke achtergrond. In het land zijn al weken protesten tegen de regering en het politieke bestel.

De regering in Libanon wordt gevormd door vertegenwoordigers van de belangrijkste bevolkingsgroepen, die per groep een eigen rol hebben. De protesten begonnen naar aanleiding van aangekondigde accijnzen op berichtenservices, zoals WhatsApp, maar sloegen al snel om in demonstraties tegen het politieke systeem.

Premier Saad al-Hariri trok na weken van protest zijn conclusies en stapte dinsdag op. De demonstranten lieten al snel weten dat niet voldoende te vinden.

De banken in Libanon gaan vrijdag weer open, nadat ze twee weken gesloten zijn geweest door de demonstraties. Volgens de koepelorganisatie van de banken gaan ze open om aan de belangrijkste behoeften van de mensen te voldoen, zoals het uitbetalen van salarissen.

„De organisatie hoopt dat alle klanten begrip tonen voor de huidige situatie in het land en vooral rekening houden met hun belangen en de belangen van het land”, staat in een verklaring van de bankenorganisatie.