President Kosovo: tribunaal probeert geschiedenis te herschrijven

De Kosovaarse president Hashim Thaçi, die eerder deze week door de speciale aanklager van het Kosovotribunaal is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, beschuldigt het tribunaal ervan de geschiedenis te willen herschrijven. Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerillabeweging van etnische Albanezen die vocht tegen het Servische leger.

„Niemand kan de geschiedenis van Kosovo herschrijven!”, schreef hij op Facebook in een eerste reactie op de aanklachten. Thaçi kondigde aan dat hij zondagavond de natie zal toespreken. „Ik blijf hoopvol dat de komende dagen de beste zullen zijn voor Kosovo en Albanië”, liet hij weten.

Toen de aanklachten woensdag werden ingediend, was de president net onderweg naar de Verenigde Staten om daar te praten over de aanhoudende spanningen met Servië, dat Kosovo nog steeds als een afvallige provincie beschouwt en niet erkent. Die dienstreis werd toen abrupt afgebroken.

Thaçi heeft eerder toegezegd te zullen meewerken met het Kosovotribunaal. Hij zegt dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft. Hij wordt met een aantal medeverdachten beschuldigd van moord, opdracht geven tot het laten verdwijnen van mensen, vervolgingen en marteling. De verdachten zouden honderden slachtoffers hebben gemaakt onder politieke tegenstanders uit alle etnische groepen in Kosovo.

De aanklachten moeten nog worden goedgekeurd. De speciale aanklager heeft de aanklacht alvast openbaar gemaakt omdat Thaçi en de andere verdachten het tribunaal zouden willen tegenwerken. Het Kosovotribunaal in Den Haag opereert onder Kosovaarse wetgeving, maar met internationale rechters.