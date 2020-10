President Kirgizië stapt op na onrust

De president van Kirgizië is opgestapt nadat grote onrust was ontstaan over de uitslag van de parlementsverkiezingen. Staatshoofd Sooronbaj Jeenbekov verklaarde dat hij geweld wilde voorkomen tussen veiligheidstroepen en de betogers die zijn vertrek eisen.

In de voormalige Sovjetstaat wonnen pro-regeringspartijen begin oktober met overmacht de verkiezingen. Tegenstanders van de regering klaagden over gesjoemel en betogers bestormden overheidsgebouwen. Jeenbekov beloofde op te stappen, maar zei eerder nog dat hij wilde wachten tot nieuwe verkiezingen gehouden konden worden.

Jeenbekov had deze week al de benoeming geaccepteerd van Sadyr Japarov tot premier. Japarov zat onlangs nog achter de tralies, maar werd vrijgelaten toen chaos uitbrak na de verkiezingen. Hij had ook aangedrongen op het vertrek van de president.