President Kirgizië rept van illegale machtsovername door betogers

De president van Kirgizië ziet in de bezetting van het parlements- en regeringsgebouw in zijn land een poging van „politieke krachten” om illegaal de macht in handen te krijgen. Sooronbaj Jeenbekov verklaarde dat dinsdag op zijn website.

Demonstranten in Kirgizië hebben het parlements- en regeringsgebouw in de hoofdstad Bisjkek bezet. Zij verzetten zich tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag en hebben voormalig president Almazbek Atambajev bevrijd uit zijn cel. Het zou om ongeveer 2000 actievoerders gaan.

President Jeenbekov herhaalde dat hij bereid is de verkiezingsuitslag nietig te verklaren. Verder zei hij dat hij de veiligheidstroepen de opdracht heeft gegeven om niet het vuur op demonstranten te openen. Hij riep de leiders van de politieke partijen op hun achterban tot kalmte te manen.