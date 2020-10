President Kirgizië onder voorwaarden bereid af te treden

President Sooronbai Jeenbekov van Kirgizië is onder voorwaarden bereid af te treden om de crisis in het Centraal-Aziatische land te bezweren. Dat maakte hij bekend in een verklaring op zijn eigen website. De pro-Russische Jeenbekov stelt onder meer dat er eerst een nieuwe regering aangewezen moet worden en er een datum voor nieuwe verkiezingen moet komen.

„Nadat legitieme uitvoerende autoriteiten zijn benoemd en we terug zijn op het pad van rechtmatigheid, ben ik klaar om de functie van president van de Kirgizische Republiek neer te leggen”, aldus de president. Het is echter nog onduidelijk of de eisen van Jeenbekov ingewilligd kunnen worden.

In Kirgizië is grote onrust ontstaan nadat demonstranten en zeker tien politieke partijen de uitslag van de parlementsverkiezingen afgelopen zondag in twijfel trokken. Aanhangers van de oppositie waren maandag de straten opgegaan en riepen om het aftreden van president Jeenbekov. Er zouden op grote schaal stemmen zijn gekocht.

Dinsdag werd de verkiezingsuitslag nietig verklaard en bezetten actievoerders het parlements- en regeringsgebouw in de hoofdstad Bisjkek. Premier Boronov stapte na betogingen en rellen op. Een coördinerende raad van de oppositie zegt nu de macht in het land in handen te hebben. De raad heeft naar eigen zeggen het parlement ontbonden. De oppositiepartijen zijn voornemens een overgangskabinet te smeden, maar hebben nog geen akkoord weten te bereiken over wie dat zou moeten leiden.