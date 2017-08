President Kenyatta wint verkiezingen Kenia

De zittende president Uhuru Kenyatta heeft de verkiezingen in Kenia gewonnen. De 55-jarige zakenman kreeg 54,27 procent van de stemmers achter zich en kan daarmee aan zijn tweede en tevens laatste termijn van vijf jaar beginnen.

Donderdag eiste de oppositie nog dat haar leider Raila Odinga (72) werd uitgeroepen tot president. De oppositie vertrouwde de voorlopige uitslagen niet en claimde dat er met de stemmen was gesjoemeld. Volgens internationale waarnemers zijn er geen signalen dat de stembusgang gemanipuleerd is. De belangrijkste uitdager van Kenyatta moest genoegen nemen met 44,74 procent.

Kenyatta deed nadat de officiële uitslag was bekendgemaakt een handreiking naar zijn tegenstanders. Hij drong aan op nationale eenheid en en vroeg de Kenianen de rust te bewaren ondanks het meningsverschil over het eerlijke verloop van de verkiezing. „Ik steek mijn hand uit naar jou en naar je aanhangers”, zei hij aan het adres van Odinga. „Broeders, achtenswaardige concurrenten. We zijn geen vijanden, we zijn allen burgers van dezelfde republiek.”

Voordat de Keniaanse kiesraad de definitieve stemverhoudingen publiceerde, liet de oppositie vrijdag weten die alleen te zullen accepteren wanneer zij de gegevens in de computerservers zelf heeft kunnen inzien en controleren.

De presidentsverkiezingen gingen dit jaar gepaard met enige ongeregeldheden. Drie mensen kwamen door rellen om het leven. Grootschalig geweld zoals bij de verkiezingsuitslag van 2007 plaatsvond, bleef echter uit. Toen vonden meer dan duizend mensen de dood in het Oost-Afrikaanse land.