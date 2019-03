President Kazachstan houdt ermee op

De president van Kazachstan, Nursultan Nazerbajev, heeft op televisie zijn onmiddellijke aftreden aangekondigd. De 78-jarige Nazerbajev was bijna dertig jaar aan de macht in de voormalige republiek van de Sovjet-Unie. Toen die unie in 1991 in elkaar stortte was Nazerbajev al eerste secretaris van de Kazachstaanse communistische partij. Nazerbajev zei dat hij alle taken van de president overdraagt aan de voorzitter van de senaat, Kassym-Jomart Tokajev (65).

Hij regeerde als alleenheerser en het land heeft volgens waarnemers geen vrije verkiezingen gekend. Hij is vier jaar geleden nog een keer voor zes jaar als president herkozen en kreeg 98 procent van de stemmen. Hij heeft de titel Leider van de Natie en zou president voor het leven worden.

Kazachstan heeft iets meer inwoners dan Nederland, maar is bijna zeventig keer groter. Het land heeft veel natuurlijke hulpbronnen maar lijdt onder groeiende economische en sociale problemen.