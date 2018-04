President Italië wijst verkenner aan

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft de voorzitter van de Senaat ingeschakeld om de zoektocht naar een nieuwe regering vlot te trekken. Maria Casellati kreeg het verzoek met de partijen om te tafel te gaan zitten om te kijken wie er kunnen samenwerken.

In de gesprekken over een nieuwe coalitieregering zit vooralsnog geen schot. De verkiezing van 4 maart leverde geen duidelijke winnaar op. De Vijfsterrenbeweging (M5S) werd de grootste partij, maar het gelegenheidsverbond van centrumrechts en de rechts-populistische Lega kreeg in totaal meer stemmen.

Mattarella gaf de Senaatsvoorzitter een „verkennend mandaat” en vroeg haar om uiterlijk vrijdag verslag uit te brengen. Casellati behoort tot de partij van ex-premier Silvio Berlusconi, Forza Italia. De Vijfsterrenbeweging en de Lega hebben in principe genoeg zetels om samen te regeren, maar M5S voelt niets voor samenwerking met de centrumrechtse partij van Berlusconi.