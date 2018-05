President Italië: coalitievorming is mislukt

De Italiaanse president Sergio Mattarella acht de politieke partijen in zijn land niet in staat een nieuwe regering te vormen. Hij stuurt aan op de vorming van een neutrale overgangsregering. Er kunnen dan nieuwe verkiezingen worden gehouden in 2019.

Mattarella zat na de parlementsverkiezing in maart herhaaldelijk om de tafel met de verschillende politieke partijen. Dat leverde echter geen nieuwe regering op. De president wil nu een neutraal kabinet vormen. Als daar onvoldoende steun voor is, moeten volgens Mattarella in juli of in het najaar nieuwe verkiezingen worden gehouden.

De grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging, heeft eerder aangegeven niets te voelen voor zo’n „regering van de president”.