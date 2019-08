President Italië accepteert ontslag premier

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft het ontslag geaccepteerd van minister-president Giuseppe Conte. Matarella zal de komende dagen met alle politieke hoofdrolspelers in het land spreken om te proberen uit de impasse te komen die is ontstaan.

Mattarella heeft Conte verzocht aan te blijven gedurende de consultatieperiode om de lopende zaken af te handelen. Woensdagmiddag begint de president met de gesprekken. Doel is om te kijken of er bereidheid is om een nieuwe regering te vormen. Lukt dan niet dan worden naar verwachting nieuwe verkiezingen uitgeroepen.

Conte kondigde eerder dinsdag het einde van de regering van de Vijfsterrenbeweging M5S en de rechts-populistische Lega al aan. De crisis werd ingeluid door Lega-leider Matteo Salvini die nieuwe verkiezingen wil afdwingen. Salvini is ervan overtuigd dat zijn stijgende populariteit hem als premier aan de macht zal brengen.

Conte beschuldigde Salvini ervan zijn eigen persoonlijke- en partijbelangen boven die van het land te stellen. Hij waarschuwde dat diens poging de regering omver te werpen de economie kan schaden.

Italiaanse premier Conte neemt ontslag