VERKIEZINGEN ISRAËL

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische president Reuven Rivlin gaat zondag met politieke partijen overleggen over de verkiezingsuitslag. Hij moet beslissen wie de kans krijgt een nieuwe regering te vormen.

Rivlin gaat praten met de partijen die zetels in het parlement hebben bemachtigd. Zij komen dan met aanbevelingen over wie in hun ogen de nieuwe premier moet worden. Dat overleg duurt volgens de krant The Jerusalem Post naar verwachting twee dagen.