President Indonesië bekijkt hoofdstad Australië als voorbeeld

De Indonesische president Joko Widodo kijkt bij zijn staatsbezoek aan Australië met extra aandacht naar de hoofdstad Canberra. Widodo herhaalde volgens de Jakarta Post kort voor zijn vertrek naar Australië dat hij een nieuwe Indonesische hoofdstad wil bouwen op Borneo in de provincie Oost-Kalimantan. De miljoenenstad Jakarta verzakt en heeft steeds meer problemen met overstromingen en met de verkeersdrukte.

Widodo gaat de berg Ainslie op om van de top Canberra te bewonderen. Widodo hoopt voor ruim 30 miljard euro een nieuwe hoofdstad te hebben rond 2024. Canberra is net als bijvoorbeeld Abuja (Nigeria), Brasilia (Brazilië) en Washington (VS) speciaal als nieuwe hoofdstad uit de grond gestampt. Widodo bespreekt de bouw van Canberra met zijn gastheren, aldus een regeringswoordvoerder.

Toen Australië aan het begin van de twintigste eeuw een federatie werd, is besloten dat er een federale hoofdstad moest komen op minstens 160 kilometer afstand van Sydney en niet aan zee. In 1913 werd begonnen met de bouw van Canberra. Als gevolg van twee wereldoorlogen en de crisisjaren liep het project grote vertraging op. Pas in de vijftiger jaren begon het op een stad te lijken. Nu wonen 400.000 mensen in de hoofdstad van Australië.

Widodo viert ook de zeventigste verjaardag van diplomatieke betrekkingen tussen de twee ‘buurlanden’. Maandag bespreekt hij met onder anderen premier Scott Morrison meer samenwerking. Er is pas een overeenkomst beklonken over economisch een partnerschap, waarmee de twee landen geleidelijk de invoerrechten op elkaars goederen vrijwel helemaal zullen afschaffen. Maandag spreekt Widodo in Canberra ook het parlement van Australië toe.