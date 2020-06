President IJsland wint verkiezing met overmacht

De IJslandse president Gudni Jóhannesson heeft zoals verwacht een gigantische verkiezingsoverwinning geboekt. Hij wist maar liefst 92,2 procent van de stemmen binnen te halen, zo blijkt uit de definitieve telling. Dergelijke hoge scores worden doorgaans alleen geboekt in dictaturen, maar tonen in dit geval aan hoe geliefd de onafhankelijke Jóhannesson is bij de IJslanders.

Zijn enige rivaal, Gudmundur Franklín Jónsson, gaf zijn nederlaag zaterdagnacht al toe nadat de eerste prognoses al hadden gewezen op een overweldigende meerderheid voor Jóhannesson. Hij feliciteerde de winnaar op de nationale tv met diens overwinning.

Historicus Jóhannesson is sinds 2016 president en kan daar nu vier jaar bijschrijven. „Ik ben vereerd en trots”, zei hij tijdens de verkiezingsavond in Reykjavik tegen persbureau AFP, toen bleek dat hij op een overtuigende zege afstevende. „Het resultaat van deze verkiezingen is voor mij het bewijs dat mijn medeburgers mijn concept van dit ambt hebben goedgekeurd. En mij een mandaat hebben gegeven om mijn rol op dezelfde manier te blijven uitoefenen als de afgelopen vier jaar”, zei hij.

Zijn verslagen tegenstrever Jónsson is een voormalige beurshandelaar op Wall Street en tegenwoordig hotelmanager op het Deense eiland Bornholm. Hij is van rechtse signatuur.

De rol van het staatshoofd in IJsland is overwegend symbolisch. Wel heeft hij of zij de macht om een veto uit te spreken over wetgeving en die in een referendum aan de bevolking voor te leggen. IJsland telt 360.000 inwoners, van wie er ruim 252.000 mochten stemmen.