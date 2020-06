President Honduras in isolatie met corona

De president van Honduras, Juan Orlando Hernándes, is besmet met het coronavirus en is in isolatie gegaan. Ook zijn vrouw en twee medewerkers zijn positief getest, zo liet het staatshoofd in een videoboodschap weten.

Hernándes begon zich afgelopen weekeinde niet goed te voelen waarna hij zich liet testen. Hij heeft naar eigen zeggen lichte symptomen en voelt zich na een behandeling door Hondurese medici al een stuk beter. „Ik denk dat het een deel van het risico is dat men met deze verantwoordelijkheid aangaat. Door mijn werk heb ik niet 100 procent thuis kunnen blijven”, zei hij.

In Honduras zijn tot nu toe bijna 10.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld terwijl 330 mensen aan de gevolgen zijn bezweken.