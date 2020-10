President Guatemala beveelt arrestatie migrantenkaravaan

De Guatemalteekse president Alejandro Giammattei heeft opdracht gegeven duizenden voornamelijk Hondurese migranten die donderdag de grens overstaken op weg naar de Verenigde Staten te arresteren en uit te zetten.

De migranten waren woensdagavond vertrokken vanuit San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras. Medewerkers van het Hondurese Rode Kruis zeiden dat 1200 mensen vertrokken in een eerste groep, een paar uur later voegden zich er nog ongeveer 2000 bij, in noordelijke richting naar de grens met Guatemala. Om het land binnen te komen is naast geldige documenten een bewijs van een negatieve test op het coronavirus nodig.

„Op dit moment is het bevel uitgevaardigd om iedereen die het land illegaal is binnengekomen op het grondgebied van Guatemala vast te houden”, zei president Giammattei in een toespraak. De president waarschuwde dat de migranten mogelijk voor nieuwe besmettingen met het coronavirus kunnen zorgen. „We zullen niet een of andere buitenlander die illegale middelen gebruikt om dit land binnen te komen doen geloven dat hij het recht heeft ons serieus in gevaar te brengen”, aldus Giammattei.

De Amerikaanse ambassade in Honduras waarschuwde donderdag op Twitter dat het moeilijker dan ooit is om de VS illegaal binnen te komen. Bovendien kunnen de VS op basis van overeenkomsten met Guatemala, Honduras en El Salvador migranten daarheen terugsturen als ze deze landen op weg naar het noorden binnenkomen, maar daar geen asiel hebben aangevraagd.