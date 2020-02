President Ghani van Afghanistan alsnog herkozen

De Afghaanse kiescommissie heeft bijna vijf maanden na de presidentsverkiezingen alsnog de officiële uitslag bekendgemaakt. Zittend president Ashraf Ghani kreeg 50,64 procent van de stemmen en kan nog een termijn aanblijven.

Afghanen gingen op 28 september naar de stembus om een president te kiezen. De kiescommissie had Ghani daarna uitgeroepen tot winnaar, maar zijn belangrijkste rivaal Abdullah Abdullah klaagde dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Daardoor moesten stemmen opnieuw worden geteld.

Abdullah verloor in 2014 ook al van Ghani. Toen moesten de Verenigde Staten bemiddelen tussen de rivalen en kreeg Abdullah een topfunctie. De VS zijn een cruciale bondgenoot van de Afghaanse regering in de strijd tegen de Taliban, die een guerrillaoorlog voeren.

De VS maakten onlangs afspraken met de Taliban die gedurende zeven dagen moeten leiden tot minder geweld. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag dat die overeenkomst binnen enkele dagen moet ingaan. De deal wordt gezien als een belangrijke stap richting een uitgebreider bestand.