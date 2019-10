President Ecuador wil gesprek demonstranten

De president van Ecuador Lenin Moreno wil gaan praten met de demonstranten. Actievoerders gaan al tien dagen de straat op tegen bezuinigingsmaatregelen, zoals het schrappen van een subsidie op brandstof.

„Het geweld moet stoppen”, zei Moreno vrijdag. „Ik roep de leiders van de protesten op om direct met mij in gesprek te gaan.”

De actievoerders willen dat de president de subsidies weer invoert. Ecuador heeft de brandstofsubsidies afgeschaft, omdat dat ongeveer 4 miljard euro oplevert voor de staatskas. Het land moet flink bezuinigen om aan de eisen te voldoen die het Internationaal Monetair Fonds aan een lening heeft gesteld.

Vrijdag was er weer sprake van rellen tussen agenten en demonstranten. Door de onrust in hoofdstad Quito is de regering van Moreno uitgeweken naar Guayaquil. Ook is de olieproductie flink geslonken. De noodtoestand is nog steeds van kracht in Ecuador.