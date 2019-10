President Chili: we zijn in oorlog

Chili bevindt zich in „een oorlog”. Dat zei president Sebastián Piñera over de gewelddadige protesten die het land en met name hoofdstad Santiago al dagen lamleggen. Inmiddels hebben de onlusten aan zeker tien mensen het leven gekost.

De lichamen werden gevonden in uitgebrande supermarkten, een kledingfabriek en een bouwmarkt in Santiago. „Wij zijn in oorlog tegen een krachtige, onverzoenlijke vijand, die niets of niemand respecteert en bereid is om geweld en misdaad zonder enige beperking te gebruiken”, zei Piñera na afloop van een noodvergadering met een generaal van het leger.

Vanwege de onrust is het leger ingezet in de steden. Dat gebeurde in Chili voor het laatst toen dictator Augusto Pinochet van 1973 tot aan 1990 aan de macht was. Volgens het ministerie van Defensie staan 9400 militairen klaar om in te grijpen.

In Santiago braken twee weken geleden protesten uit tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. In de nacht van vrijdag op zaterdag stelde Piñera de noodtoestand in voor de hoofdstad na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken. Zaterdag schortte hij de tariefsverhogingen op, maar het blijft onrustig. De noodtoestand is zondag uitgebreid naar andere steden, in het zuiden en noorden van het land. Inmiddels zijn bijna 1500 mensen opgepakt.