President Chili belooft hervormingen

President Sebastián Piñera van Chili heeft dinsdag een pakket aan hervormingen aangekondigd. Hiermee hoopt hij een eind te maken aan dagen van protesten waarbij inmiddels vijftien mensen om het leven zijn gekomen.

Piñera beloofde een verhoging van de minimumsalarissen, het basispensioen met 20 procent te verhogen en de elektriciteitstarieven te bevriezen. Daarnaast heeft hij een wet voorgesteld waarin de overheid de kosten van dure medische behandelingen voor zijn rekening neemt en worden de prijzen van medicijnen lager.

„Geconfronteerd met de legitieme behoeften en sociale vragen van de burgers, hebben we nederig de boodschap in ontvangst genomen die de Chilenen ons hebben gegeven”, zei de president in een televisietoespraak vanuit het presidentiële paleis in Santiago de Chile. „De problemen hebben zich de laatste decennia opgehoopt en wij in de regeringen waren niet in staat de ernst van de situatie te herkennen”, zei Piñera, die zijn excuses aanbood.