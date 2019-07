President Bulgarije vetoot aankoop F16’s

De Bulgaarse president heeft zijn veto uitgesproken over de grootste aankoop van militair materieel sinds de val van het communisme. Roemen Radev blokkeerde de aankoop van acht gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Staten. Met die deal is een bedrag gemoeid van 1,26 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro).

De toestellen van het type F-16 Block 70 moeten verouderde MiG-29-vliegtuigen uit de Sovjettijd vervangen. De aankoop is vorige week versneld goedgekeurd door het parlement. Daardoor is volgens Radev nog veel onduidelijk over wat precies is afgesproken. De oppositie had aangedrongen op meer informatie over de deal.

De president is zelf een voormalige piloot en luchtmachtchef. Hij betoogde eerder dat andere landen, zoals Bahrein, minder hebben betaald voor het Amerikaanse gevechtstoestel. Het parlement kan het veto nog terugdraaien en daar is naar verwachting ook voldoende steun voor.