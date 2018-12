President Brazilië wil ex-terrorist uitleveren

De Braziliaanse president Michel Temer heeft vrijdag ingestemd met de uitlevering van de Italiaanse ex-terrorist Cesare Battisti aan Italië. Het presidentiële paleis meldde dat Temer hierover een decreet heeft getekend.

Eerder deze week had het federale gerechtshof bepaald dat Temer over het lot van Battisti moest besluiten. Over zijn eventuele uitlevering aan Italië is jarenlang een juridische strijd gevoerd.

Battisti was in de jaren zeventig lid van een communistische terreurgroep. In 1988 werd hij in Italië veroordeeld tot levenslang wegens het plegen van vier politieke moorden. Nadat hij uit de gevangenis was ontsnapt, woonde hij tot 2004 in Frankrijk. Hij vluchtte naar Brazilië toen hij dreigde te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland.

Battisti is nog niet aangehouden.