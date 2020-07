President Bolsonaro gaat bij negatieve test weer aan het werk

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag gezegd dat hij zich „heel goed” voelt en weer aan het werk zal gaan als hij dinsdag een negatieve uitslag heeft bij de coronatest. Ook zei hij dat hij in isolatie zal blijven totdat hij coronavrij is.

De rechts-populistische president verklaarde aan CNN Brasil dat hij niet buiten adem is en dat hij ook zijn smaak niet heeft verloren, twee gevolgen van Covid-19 waar veel patiënten mee te maken hebben.

„Ik voel me goed”, zei Bolsonaro maandag. „Morgen staat een nieuwe test gepland. Als alles goed is, ga ik weer aan het werk. Anders moet ik nog enkele dagen wachten.” Bolsonaro testte afgelopen dinsdag positief, maar een dag later zei hij dat hij zich alweer een stuk beter voelde. Dat scheef hij toe aan het gebruik van het omstreden anti-malariamedicijn hydroxychloroquine.

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld door de coronapandemie. Het ministerie van Volksgezondheid registreerde ruim 20.000 nieuwe besmettingen maandag met het totaalaantal gevallen in het land van bijna 1,9 miljoen. Meer dan 72.000 mensen in Brazilië zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.