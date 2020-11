„President, bijt op uw lip en feliciteer Joe Biden”

Topbestuurders in de Amerikaanse staten Georgia en Arizona onderstreepten woensdag nog eens dat er geen aanwijzingen zijn voor verkiezingsfraude. Wie toch bewijzen weet aan te dragen, kan intussen snel rijk worden.

Aanhangers van president Donald Trump hebben forse beloningen uitgeloofd voor wie over bewijs van verkiezingsfraude denkt te beschikken. Een Republikeinse bestuurder van de staat Texas stelt zelfs een miljoen dollar (zo’n 850.000 euro) beschikbaar aan potentiële klokkenluiders.

De man, luitenant-gouverneur Dan Patrick, zegt in een verklaring dat mensen met bruikbare informatie die moeten overdragen aan de lokale politie. „Iedereen die met informatie komt die leidt tot een arrestatie en veroordeling wegens verkiezingsfraude, zal minimaal 25.000 dollar ontvangen”, belooft de Republikein.

Een belangrijke fondsenwerver van Trump, Bill White, zegt in de krant The Washington Examiner dat hij eveneens een miljoen dollar heeft opgehaald. Daarmee kunnen tipgevers worden betaald die met informatie komen over misstanden.

De organisatie Project Veritas, die met undercoveracties corruptie bij media en instituties wil aantonen, heeft 25.000 dollar op tafel gelegd voor tips over onregelmatigheden in Pennsylvania.

Technische problemen

Ook de krant The New York Times ging op onderzoek uit en zocht contact met de autoriteiten in tientallen Amerikaanse staten om te vragen naar onregelmatigheden. Niemand maakte melding van ernstige misstanden die gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de verkiezingen. Wel waren er meldingen van technische problemen en een paar voorbeelden van kiezers die dubbel hadden gestemd.

Brad Raffensperger, de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken van de Amerikaanse staat Georgia, zegt dat er in zijn staat geen tekenen zijn die wijzen op fraude bij het tellen van de stemmen. Joe Biden gaat er in de tussenstand met zo’n 14.000 stemmen (0,3 procent) verschil aan de leiding ten opzichte van Trump.

Eerder op de dag gelastte Raffensperger op verzoek van de Republikeinen een hertelling. In een interview met CNN vertelde hij dat hij de handmatige hertelling heeft bevolen vanwege het kleine verschil tussen Biden en Trump in de zuidelijke staat. Raffensperger zegt dat hij gelooft dat de telling tot dusver nauwkeurig is uitgevoerd.

Einde strijd

Mark Brnovich, de hoofdaanklager en minister van Justitie van de staat Arizona, liet eveneens weten dat er in zijn staat geen signalen van verkiezingsfraude zijn. Behalve dat Brnovich, net als Trump een Republikein, de hoop van de president op een succesvolle rechtszaak de grond in boorde, zei de aanklager in een interview met nieuwszender Fox News dat ook een eventuele hertelling in Arizona volgens hem weinig verandert aan de stand van zaken in die staat.

Ook andere Republikeinen benadrukken dat verdere strijd geen zin heeft. „Ik heb u gesteund, meneer de president”, twitterde de Republikein Corey Stapleton, de minister van Binnenlandse Zaken van Montana. Hij schreef dat Trump „ongelofelijke prestaties” heeft geboekt, maar dat die tijd nu voorbij is. „Bijt op uw lip en feliciteer Joe Biden.”