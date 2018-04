President Azerbeidzjan herkozen

Ilham Alijev kan beginnen aan een vierde termijn als president van Azerbeidzjan. Hij kreeg ongeveer 86 procent van de stemmen, meldt de kiesraad donderdag.

Alijev zwaait al sinds 2003 de scepter in de voormalige Sovjet-republiek aan de Kaspische Zee, waar de ambtstermijn voor presidenten in 2016 is verlengd van vijf naar zeven jaar. Het komt niet als een verrassing dat hij opnieuw is herkozen. Belangrijke oppositiepartijen hadden de stemming geboycot.

Tegenstanders van de president willen zaterdag de straat opgaan. De oppositie beschuldigt Alijev van autoritair bestuur en het smoren van andere politieke geluiden.