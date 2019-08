President Argentinië erkent nederlaag

De Argentijnse president Mauricio Macri heeft kort na het bekendmaken van de eerste resultaten van de voorverkiezingen zijn verlies toegegeven. Macri’s coalitie heeft volgens de eerste uitslagen ruim 32 procent van de stemmen gekregen. Oppositiekandidaat Alberto Fernandez leidt de strijd met 47 procent van de stemmen.

„We zien dat we een flinke nederlaag hebben geleden. Nu moeten we vanaf morgen dubbel zo hard werken om in oktober wel genoeg steun te krijgen om verder te gaan met ons beleid”, zei Macri zondagavond. Op 27 oktober zijn de presidentsverkiezingen in het land.

Driekwart van de Argentijnen kwam opdagen voor de stemming. Stemmen is verplicht in het Zuid-Amerikaanse land.

Voor Macri lijkt het moeilijk te worden om de verkiezingen nog te winnen.