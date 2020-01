President Aoun vraagt leger orde in Beiroet te herstellen

De Libanese president Michel Aoun heeft het leger en de veiligheidsdiensten gevraagd de orde te herstellen in Beiroet. In het centrum van de hoofdstad kwam het zaterdagavond opnieuw tot ernstige ongeregeldheden tijdens betogingen. Honderd mensen raakten gewond, veertig van hen werden in een ziekenhuis opgenomen.

Aoun riep volgens een woordvoerder de commandanten op „de veiligheid te garanderen van de vreedzame demonstranten en de publieke en private eigendommen te beschermen”. Actievoerders gaan al drie maanden de straat op. Ze beschuldigen de politieke klasse van corruptie en apathie. Libanon verkeert sinds het opstappen van premier Saad Hariri eind oktober in een diepe economische en politieke crisis.

De gewelddadigheden begonnen zaterdag voor een hoofdingang van het parlementsgebouw in het hart van Beiroet. Betogers, veelal gemaskerd en schreeuwend om revolutie, raakten slaags met de oproerpolitie die zich had verschanst achter barricades en prikkeldraad. Ze gooiden onder meer met stenen en vuurwerk. Enkelen probeerden over de versperringen te klimmen. Tenten die in de buurt waren opgezet gingen in vlammen op. De politie reageerde met de inzet van waterkanonnen en later traangas.