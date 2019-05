Presentator ontslagen om aap-grap over Archie

Een BBC-presentator is ontslagen vanwege een omstreden grap over de baby van prins Harry en zijn echtgenote Meghan. Danny Baker twitterde de afbeelding van een aangeklede chimpansee met de mededeling „koninklijke baby verlaat het ziekenhuis”, berichten Britse media.

De grap ligt gevoelig vanwege de afkomst van Meghan, die een zwarte moeder heeft. Baker had al excuses aangeboden voor de „domme, ondoordachte” tweet over de jonge Archie. Hij wilde naar eigen zeggen de spot drijven met de koninklijke familie. „Maar het is opgevat alsof het over apen en ras ging, dus terecht verwijderd.”

De BBC nam geen genoegen met het mea culpa van de presentator. Een woordvoerder verweet hem een „ernstige inschattingsfout” te hebben gemaakt. „Danny is een geweldige presentator, maar hij gaat bij ons geen wekelijkse show meer presenteren.”