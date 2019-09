Premier Tunesië: zieke Ben Ali mag terugkomen

De Tunesische oud-leider Zine el Abidine Ben Ali (83) mag terugkeren naar zijn thuisland als hij echt ernstig ziek is. „Ik zal groen licht geven voor zijn terugkeer. Het is een humanitaire kwestie”, zei premier Youssef Chahed van Tunesië op televisie.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië. Hij vluchtte in 2011 naar Saudi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek tot gevangenisstraffen voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.

De advocaat van de oud-leider zei onlangs dat Ben Ali inmiddels ernstig ziek is. „Hij is nog niet dood, maar zijn gezondheidstoestand is slecht”, stelde de raadsman op de radio. „Hij heeft het ziekenhuis verlaten en wordt nu thuis behandeld.”

Premier Chahed zegt nu dat Ben Ali onder voorwaarden mag terugkeren. „Als hij ziek is zoals wordt gezegd, dan kan hij terugkeren naar zijn land zoals iedere andere Tunesiër”, aldus de bestuurder. „Als hij hier begraven wil worden, dan geef ik daar toestemming voor.”