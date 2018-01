Premier Tsjechië verliest vertrouwensstemming

De nieuwe Tsjechische premier Andrej Babis heeft een nederlaag geleden bij een vertrouwensstemming in het parlement. Zijn minderheidsregering slaagde er niet in de steun te krijgen van een meerderheid van de parlementariërs.

De nederlaag betekent niet dat de 63-jarige premier politiek buitenspel komt te staan. President Milos Zeman zei eerder de miljonair nog een kans te willen geven een regering te vormen. Sommige partijen hebben aangegeven dat ze mogelijk bereid zijn samen te werken met de ANO-beweging van Babis, vooral als hij geen premier wordt. Daar wilde Babis tot dusver niets van horen.

Het premierschap van Babis, één van de rijkste Tsjechen, ligt gevoelig. De autoriteiten denken dat zo’n tien jaar geleden misleidende informatie is verstrekt om één van de toenmalige bedrijven van Babis in aanmerking te laten komen voor een miljoenensubsidie. Ze deden eerder een poging Babis te vervolgen voor fraude, maar hij beschikt als parlementariër momenteel over immuniteit.